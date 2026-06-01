ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が1日、都内でロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。同作は「パイの実」の世界観と推し活文化をかけあわせたプロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」の第2弾として、同商品を史上初のアニメ化。6月4日からYouTubeにて配信を開始する。普段から同商品をよく食べているといい、「アレンジして食べるのが好き。季節や気分に合わせて温めたり冷やしたりアレンジしている。冷やす