俳優の保田泰志（５１）が１日までにＸ（旧ツイッター）を更新。昨年５月に膵臓がんのステージ４と診断され、余命宣告を受けていたことを明かした。保田は「ご報告です」と切り出すと、「昨年５月に膵臓癌のステージ４と診断され、余命宣告を受けておりました」と報告。「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年３月に手術を行いました。今は再発防止