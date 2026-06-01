グループとしての活動が終了した「嵐」の二宮和也（４２）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。５月３１日に東京ドームで行われた「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の最終公演から一夜明けての心境をつづった。嵐は１９９９年１１月にデビュー。同公演をもって約２７年間続いたグループとしての活動にピリオドを打った。公演後にＸで「最後の最後まで嵐。５人で嵐。どうか皆様も清