女優のユン・ウネ（41）が、圧巻のスタイルを披露した。ユン・ウネは5月31日、自身のSNSに「収録のある日」というコメントを添え、写真を投稿した。【写真】41歳とは思えない…ユン・ウネの“黄金美脚”公開された写真には、ユン・ウネがバラエティ番組の収録現場に参加した様子が収められている。彼女は最近放送終了したJTBCのバラエティ番組『飛べ、ひよこ』（原題）でMCを務めており、休憩時間には記念ショットを撮影するなど、