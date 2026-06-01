約３年ぶりのニューアルバムを７月にリリースするザ・ローリング・ストーンズが、２０２７年にアルゼンチンのブエノスアイレスで５夜連続公演を行うことを計画していることが明らかになった。英紙サンが先日、報じた。ストーンズは７月１０日に３年ぶりの新譜「フォーリン・タングス」をリリースするが、ギタリストのキース・リチャーズがツアーに難色を示して昨年中止となった英国ツアーに代わり、来年にアルゼンチンのブエノ