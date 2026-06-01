ガールズグループApink出身のホン・ユギョンが、第1子を妊娠したことを報告した。5月31日、ホン・ユギョンは自身のインスタグラムで「私のお腹に可愛い赤ちゃんがやってきました」と綴り、妊娠を発表した。【全文】ホン・ユギョン、電撃結婚を発表彼女は「ずっと皆さんにお伝えしたくて仕方なかったのですが、気づけば妊娠16週の安定期に入り、ようやく妊娠を公表できるようになりました」と喜びを伝えた。（写真＝ホン・ユギョンI