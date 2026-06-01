５月３１日放送のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回で、新たな武将が続々登場する中、あの主従の名に視聴者がＳＮＳで盛り上がった。織田信長（小栗旬）に播磨攻略を命じられた羽柴秀吉（池松壮亮）は、弟で主人公の小一郎（仲野太賀）とともに出兵する。小寺（後の黒田）官兵衛（倉悠貴）から城代を務める姫路城を差し出された秀吉は、毛利に迫るべく西へ進軍。雲海で知られる竹田城を落とした小一郎のもとに一報がもた