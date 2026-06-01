女優ラ・ミランが、ドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』の放送終了後にホテルで記者会見を開くことになったエピソードを伝えた。5月31日、YouTubeチャンネル「ユ・ヨンソクの週末連続劇」には、「“私の頃は（？）”ユーバリトークバリ」というタイトルの動画が公開された。【写真】『応答せよ』共演で交際→破局の2人、10周年特集で再会？デビューが遅かったラ・ミランは、休む暇なく働き続け、これまでに映画57本、ドラマ40