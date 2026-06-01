人気急上昇中のガールズグループRESCENE（リセンヌ）に、突然のブレーキがかかった。6月20日に予定されていた中国ファンイベントが、開催前に急きょ中止となったのだ。【画像】“ギャル”で大バズり、RESCENEとは？RESCENE側は「現地の不可抗力的な事由」により中止になったと説明し、すでに購入を完了したファンには一括キャンセルと全額払い戻しを行うと発表した。ただ、具体的な理由は明らかにされていない。会場側の事情なのか