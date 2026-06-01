自宅での強盗被害に遭った女優のキム・ギュリが近況を公開した。事件後、初のSNS更新ということで大きな注目が集まっている。【画像】キム・ギュリ、ベッドシーンについて語るキム・ギュリは5月30日、自身のインスタグラムを更新。「期日前投票完了！！」という言葉とともに1枚の写真を投稿した。公開された写真には、投票を終えて手の甲にスタンプ（投票済みの印）を押した様子が写っている。彼女は「今日は期日前投票の最終日で