犬のフンを拾うためのポリ袋を見せる飼い主＝2026年4月13日、イタリア・メラーノ、中川竜児撮影 ヨーロッパの街を歩いていて、きれいな景色に目を奪われていると危ない。靴底にグニュとくる独特の感覚、ホテルの部屋を支配するにおい。怒りに震えながらシャワールームで靴底を洗ったこともある。目立たず、小さいにもかかわらず旅情を台無しにする、それが犬のフンだ。迷惑な「落とし物」に業を煮やして強硬な対策を導