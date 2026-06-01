無料清掃サービスの「shift」が、アメリカのニューヨークでサービスを開始しました。Startup offers free home cleaning-if it can record it all for robot training - Ars Technicahttps://arstechnica.com/ai/2026/05/robot-training-startup-will-send-humans-wearing-cameras-to-clean-your-home/Today, we're launching shift. We're starting by cleaning your apartment in New York City, for free.Here's ho