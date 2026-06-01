２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、今年４月に京都へ移住したことを報告したお笑いタレント・誠子の最新姿が話題になっている。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「神戸の北野が大好きです。これからたくさん散歩できるの嬉しい。美容院に行って、お気に入りのマルシェとお肉屋さんで買い物をしました。弓削牧場のチーズはおいしくて幸せになります。」と近況を報告。髪を鎖骨あたりの長さに切