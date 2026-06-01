日本航空（ＪＡＬ）は１日、サッカー日本代表のＭＦ中村敬斗（Ｓランス）とパートナーシップ契約を締結したと発表した。同社は「常に高みを目指し、幾多の困難を乗り越えて世界の第一線で挑戦を続ける中村選手の姿勢に深く共感し、「次世代を担う若者の挑戦を後押ししたい」という両者の熱い想いにより、今回のパートナーシップが実現しました。今後、ＪＡＬは快適な移動のサポートを通じて中村選手が世界の第一線で最高のパフ