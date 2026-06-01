日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「泥む」はなんて読む？「泥」は「泥水（どろみず）」や「雲泥（うんでい）の差」のように、水分の多い土のことを指します。子どものころ、泥んこ遊びに夢中になった方も多いのでは？「泥」はとても馴染み深い漢字ですが、「泥む」と書いた場合、なんと読むか