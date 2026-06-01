モナキ 6月2日の「うたコン」（NHK総合）は、夜7時30分スタートの拡大版。青春の名曲を届ける。水谷豊「カリフォルニア・コネクション」と最新曲を披露。モナキはテレビ初歌唱。人気沸騰中の話題曲を、森田健作は永遠の青春名曲「さらば涙と言おう」披露する。水谷豊は番組初出演名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を。森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」