台風6号の接近に伴い、沖縄・奄美では明日2日にかけて、西日本は3日(水)にかけて、東日本は3日(水)を中心に大雨・暴風に警戒が必要です。沖縄・奄美は、一部の電柱が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹くと予想されています。また、沖縄、奄美、九州では「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。沖縄・奄美は明日2日にかけて西〜東日本は3日にかけて大雨・暴風に警戒台風6号は、今日1