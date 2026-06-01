ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが１日、ファームで調整中の上沢直之投手について言及した。開幕投手も務めた右腕は、１５日の楽天戦（楽天モバイル）で３回４失点（自責０）で降板し、コンディション不良のため出場選手登録を抹消された。５月３１日にペイペイドームに姿を見せた上沢は、すでにブルペン投球は再開していると明かした。倉野コーチはファーム戦で登板するプランもあるとし「ラ