福山雅治の公式キャラクター「ちぃましゃ」のLINEスタンプ（全24種）が、きょう1日よりLINE内のスタンプショップにて販売開始となった。【写真】福山雅治が42年前「皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買った」ギター「ちぃましゃ」は、福山と荘口彰久氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』に寄せられた、リスナーからの熱いお便りをきっかけに誕生。「福山さんの“推しぬい”が欲し