お笑いコンビ・エバースが『M-1グランプリ2025』決勝のファーストステージで披露した「車」のネタをモチーフにした、新作ゲームアプリ「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」が、12日にリリースされる。【画像】再現度高！エバースの“あのネタ”ゲーム画面『M-1グランプリ2025』の決勝ファーストステージで最高得点を記録した、エバースの漫才「車」をベースに開発。ネタの世界観をゲームとして再構築し、プレイヤーが“あの