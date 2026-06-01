俳優の沢尻エリカ（40）が5月31日、俳優・小栗香織のインスタグラムに登場。小栗がプロデュースを手がける、大人の女性の美しさに迫る「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に沢尻が登場したことが伝えられ、美肌をのぞかせたグラビア写真が公開された。【写真】「可愛さの中の色っぽさ満載」美肌をのぞかせた沢尻エリカのグラビア写真※美背中ショットは2枚目小栗は「webLEON『美しい人沢尻エリカ』Vol.1沢渡朔氏が撮影