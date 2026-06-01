俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に誕生を報告していた第2子長女が1歳の誕生日を迎えていたことを報告し、近影を“顔出し”で披露した。【写真】「めがくりっくりしててべっぴんさん」第2子長女の“顔出し”ショットを披露した竹内渉竹内は「結構前の話になってしまいますが可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました 最近はぬいぐるみを1つずつギューっとする