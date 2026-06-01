サンキューマートは、アニメ「HUNTER×HUNTER」（ハンター×ハンター）の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月下旬より販売することを発表した。また公式オンラインショップでは、6月2日12時より先行予約の受付をスタートさせる。【写真】絵柄が良い！サンキューマート『ハンター×ハンター』新アイテム今回は、主人公「ゴン」や「キルア」「クラピカ」「レオリオ」をはじめ、幻影旅団のキャラクターたちも取り入