築地銀だこを国内以外に展開するホットランドホールディングスは、昨年11月から「銀だこハイボール酒場」においてデリバリーサービス「出前館」の『お店価格』を開始している。きょう1日からは、国内の築地銀だこ326店舗（銀だこハイボール酒場等の酒場業態42店舗含む）にて『お店価格』の実施を拡大する。【写真】パーティーでも楽しめる「たこ焼（ソース）24個入り」出前館の対象店舗では、店頭価格と同等の価格で商品を注文