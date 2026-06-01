秋元康氏が総合プロデュースを手がける11人組アイドルグループ・WHITE SCORPIONが、5月30日に東京・池袋西口公園野外劇場で8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のリリースイベントを開催した。【写真18点】プロジェクトの結果を発表するAOI、休養中のCOCOも登場WHITE SCORPIONは、この日開催のリリースイベントで3000人の動員を目指すため、ファン参加型企画「I.W.S.P.（池袋ホワスピプロジェクト）」を1ヶ月半にわたっ