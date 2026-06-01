二宮和也（42）が、嵐のラストライブから一夜明けた1日、Xを更新し「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます。ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございますこんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と感無量の思いをつづった。二宮は前日5月31日、会場の東京ドームのステージ中央にシャンパンを入れた5つのグラスを置いた写真を投稿し「最後の最後まで嵐。5人で嵐。どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられ