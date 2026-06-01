住宅金融支援機構は1日、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の6月の適用金利を発表した。長期金利の上昇に伴い、返済期間21年から35年の最低金利は3.21％と、現行制度になった2017年10月以降で初めて3％を超えた。上昇は3カ月連続で、上げ幅は前月比0.5ポイントと過去最大。1月に初めて2％を超えて以降、急激な上昇が続いている。融資率が住宅購入価格の9割以下の場合、返済期間が21年以上35年以下は3.21〜5.48％、20年以