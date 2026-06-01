警視庁によると、1日午前10時15分ごろ、東京都大田区の交番に「乗客が切り付けられた」とバス運転手が届け出た。車内トラブル後に、乗客の男が路上で別の男性客を切り付けたとみられる。同庁は殺人未遂容疑で男を現行犯逮捕した。