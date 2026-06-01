強盗に複数回狙われている東京・小金井市の住宅の敷地に侵入したとして、24歳の男が警視庁に逮捕されました。この住宅を狙った強盗予備の疑いで逮捕されているグループとは別グループの人物とみられています。住居侵入の疑いで逮捕されたのは群馬県高崎市の川野剛貴容疑者（24）で、先月12日の午後8時すぎ、強盗などの目的で東京・小金井市の住宅の敷地内に侵入した疑いがもたれています。同じ時間帯に撮影された防犯カメラの映像