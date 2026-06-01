「賃金は上がらないのに物価ばかり高くなる…」そんな経験から、インフレに対してネガティブなイメージを持つ方も多いかと思います。しかし、インフレは本当に悪いものなのでしょうか。現在のインフレは、30年続いた日本の経済停滞を打ち破る起爆剤になるかもしれません。本記事では、菅下清廣氏の著書『いまからでも間に合う 株で「1億円」をつくれ！』（徳間書店）より一部を抜粋・編集し、インフレやバブルが怖くない理由につい