31日夜、秋田市河辺三内でごみ袋をあさっているクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと31日午後9時40分ごろ秋田市河辺三内の自宅敷地内で、カーポートに置いていたごみ袋をあさっているクマ1頭を、この家の30代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。 クマはたべものがある場所を覚えて、何度も姿を現したり近