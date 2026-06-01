30日、由利本荘市でクマの姿が撮影されました。撮影者は散歩中にクマに遭遇したということです。30日午前11時10分ごろ、由利本荘市西目町海士剥で撮影された映像です。撮影者が子どもたちと散歩をしていた際、すぐ後ろから出てきたというクマ。目が合った後、撮影者とは反対の方向に走っていったということです。撮影されたのは、西目川にかかる橋のあたりで、道の駅にしめからは250メートルほどの場所です。由利本荘市西目