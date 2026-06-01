株式会社クロス・マーケティングが行った人間関係に関する調査によると「人間関係をリセットした／したい」という人は、54％に上ります。特に女性の30代、40代は高く、6割を超えることがわかりました。【漫画】あんなに仲の良かったママ友に一体なにが？（全編を読む）インターネットが広く普及した現代社会において、私たちはいつでも誰とでも気軽につながれる一方で、気軽に「断つこと」もできてしまいます。今回は、そんな現代