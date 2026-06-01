ハイブリッド車＆エアロ仕様に統一スズキは2026年6月1日、ミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発表しました。同日に発売しています。ランディは2006年に登場したミドルサイズミニバンです。初代から3代目までは日産「セレナ」のOEMモデルとなっていましたが、2022年8月に発売された4代目の現行モデルからはトヨタ「ノア」のOEMモデルとなっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがスズキの