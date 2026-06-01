ブーステーマは「未来の移動空間の拡張」パシフィコ横浜（神奈川県）にて2026年5月27日から5月29日にかけて開催された「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」。トヨタ紡織は、「Integration for Future Vehicle 安全・快適・環境の価値を統合し、未来の移動空間を拡張する」というコンセプトを掲げ、次世代の車内空間を提案する多彩な製品や技術を紹介しました。【画像】トヨタ紡織「多機能ブロックシート『TBlocks』」