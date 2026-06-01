私はナホ。夫タカノリとは結婚して7年、息子のヨウも5歳になりました。法事のあと、ヒカルさんが近づいてきて、「幼稚園のことを教えてほしい」と頼まれました。しかしわが家は保育園を利用しているため「わからない」と答えると、ヒカルさんは「顔が広いんだから調べてくれてもいいじゃないか」と食い下がってきました。私が本当にわからないと突き放すと、ヒカルさんは急に号泣。「私のことが嫌いだから教えたくないんでしょ！」