アミューズとSTARSHIP ENTERTAINMENTが、共同で新人ボーイズグループ AEN（エイエン）をマネジメントする大型プロジェクトを始動させる。 （関連：【画像あり】アミューズ×STARSHIP ENTERTAINMENTの共同マネジメントによる新人ボーイズグループ AEN、メンバーソロアーティスト写真） AENは、2025年にSTARSHIP ENTERTAINMENTが実施した自社の練習生によるオーディシ