ベンキュージャパンは、プログラミング向けモニター「RDシリーズ」の新製品として、27インチWQHDモニター『RD270Q』を6月3日に発売することを発表した。 （関連：【画像】目に優しいアイケア機能も備える） 『RD270Q』は、WQHD（2560×1440）の解像度と、眼精疲労の軽減に配慮したアイケア機能を備えた27インチのプログラミング専用モニター。画面への映り込みを抑える「Nano Matte技術」を採