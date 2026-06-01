＜リゾートトラスト レディス 最終日◇31日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞ 「さっきのは“ソク”ですか？“キャク”ですか？」。2日目終えて首位に立った都玲華は取材の輪が解けた後、顔なじみの記者にこんな質問をされた。都が口にした「私はもともとアシを使って打つタイプ」を文字にするなら、足首から先の「足」なのか、太モモから下の「脚」なのかという問いだ。ゴルフの世界では