「Vポイント×SMBCレディス」で通算7勝目を挙げた38歳の笠りつ子。飛距離と方向性を両立する彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】手元を浮かせて構え、両腕のY字を変えずに振り抜く笠りつ子のドライバースイング◇◇◇彼女のスイングで特筆すべきなのは、アドレスで作った腕の三角形とクラブの位置関係が、スイング中ほとんど変わらないことです。