長崎くんちの稽古始めとなる「小屋入り」が長崎市の諏訪神社で行われ、6つの踊町が決意を新たにしました。 諏訪神社の秋の大祭・長崎くんち。 「小屋入り」は踊町が身を清め、本格的な稽古の始まりを告げるもので、今年は6つの踊町が演し物を奉納します。 （元船町自治会 中川 進吾会長） 「奇跡的にこのメンバーがそろったということ。とにかくすがすがしい気持ち」 （鍛冶屋町七福神 毘沙門天役 バン