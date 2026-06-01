国内女子ツアー第12戦「リゾートトラスト レディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】“華々しい”ドレス姿も吉澤柚月ってこんな選手今大会でシーズン2勝目を挙げた河本結が賞金2520万円を獲得。今季通算を7072万4732円として、5位から3位に浮上した。ランキング1位は菅楓華（9077万891円）がキープ。2位以下は佐久間朱莉（8276万6911円）、河本、桑木志帆（5460万5600円）、〓橋彩華（4990万9560円）と続