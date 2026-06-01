台風の接近に備え、三重県熊野市の限界集落で梅の収穫が始まっています。 【写真を見る】6世帯10人の“限界集落”で｢南高梅｣の収穫始まる 台風接近に備えペースアップ｢きょうはフル稼働｣ 三重･熊野市小船地区 手際よく収穫される「南高梅」。700本の梅林が広がる三重県熊野市小船地区は、キャンプスポットとしても知られる観光地ですが、6世帯10人が暮らす限界集落でもあります。 台風接近に備え収穫のペース上げる