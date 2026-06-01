2026年5月の振り返り＝為替介入を受け、米ドル安・円高も「行って来い」に 米利上げ予想で日米金利差拡大＝米ドル高・円安を後押し 日本のゴールデンウィーク（GW）中に、日本の通貨当局は約11兆円規模の米ドル売り・円買い介入を行ったようです。これを受けて米ドル／円は一時155円割れ寸前まで急落しました。ただし、その後は為替介入を開始したと見られた159円台まで米ドル高・円安に戻すところとなりました（図