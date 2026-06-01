“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が5月31日、公式Xを更新。「観察するのもひと苦労」とつづり、パンチが元気に遊ぶ様子を公開した。【動画】「わんぱくパンチ君」ご飯モリモリ！観察するのも一苦労なほど元気に動き回る様子投稿では「今日出産した母子はともに元気な様子で、胎盤ももうすぐ取れるでしょう」と、サル山にうれしい変化があったことを報告。新しい命を迎