歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎さん（83）が、体調不良のため3日に初日を迎える『六月大歌舞伎』を休演することが発表されました。松竹が運営する歌舞伎公式サイトでは「歌舞伎座『六月大歌舞伎』夜の部『華舞於河賑』の鳶頭に出演を予定しておりました七代目尾上菊五郎は、体調不良のため当公演を休演いたします」と報告。『六月大歌舞伎』は、3日から25日まで行われる予定です。