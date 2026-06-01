【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】抑えの効いた超技巧ダイレクトボレーシュート日本代表のDF冨安健洋のダイレクトボレーに注目が集まっている。約2年ぶりに代表のユニフォームを着てピッチに立った背番号15のプレーにファンも感動の声を寄せている。サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立競技場で対戦