和歌山県太地町の町立くじらの博物館で披露されたクジラの歯磨き＝1日午前和歌山県太地町の町立くじらの博物館で1日、歯と口の健康週間（4〜10日）を前に、飼育中のクジラの歯磨きが披露された。歯磨きの大切さをアピールする毎年恒例のイベントで、7日まで実施する。期間中のイベントに参加するのは、コビレゴンドウ、オキゴンドウ、ハナゴンドウの3種類。飼育員が洗車用のブラシなどを使って磨きながら、歯の数や大きさなど