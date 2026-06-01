AKB48の元メンバーで俳優の相馬結衣（25）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属事務所の退所を報告した。「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へ」と書き出し、「この度、相馬結衣は所属事務所の株式会社充sを退所いたしました」と報告した。「今後も表現者としてより一層精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。2001年2月22日生まれ、青森県出身。14年4月にAKB48チーム8に加