俳優高知東生（61）が1日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。「野球監督の件で、真実がなんなのかわからないのに、想像力豊かにストーリーを作り上げ、未成年の娘を叩く大人達を恐ろしく感じる」と指摘。「人気者の涙に煽動される気持ちはわかるが、大人なら一番守るべきは、未成年者が安心安全に暮らせることだろ」と投げかけ